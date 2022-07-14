Tekstil işçisi kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü

Batman'ın İluh Mahallesi'nde, tekstil işçisi evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.