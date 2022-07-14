Diyarbakır'da inşaat işçileri: Yevmiyeler arttırılsın, geçinemiyoruz!

Diyarbakır'da inşaat işçilerinin Tek Kapı Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasında yevmiyelerin artırılması talep edildi.

İnşaatta çalışan demir işçilerinden Mehmet Kartal'ın okuduğu basın açıklamasında asgari ücretin altında çalışan inşaat işçilerinin olduğu vurgulanırken birçok işçinin de artık geçinemediği ifade edildi.

'Ev fiyatları 5 katına çıktı, un ve şeker de öyle'

İlke Haber Ajansı'nın haberine göre, geçen yıl 250-300 bin TL olan bir evin, bugün 1.5 milyon TL’nin altında olmadığını söyleyen inşaat işçisi Mehmet Kartal, "Un şeker yağ gibi temel gıda maddeleri 3-4 kat artmış. Talebimiz odur ki yevmiyelerin taban olarak en az 300 TL'den başlaması gerektiğidir. İnşaat sektöründe en ağır koşullarda çalışan yine biz demirci meslektaşlarıyız. Sabahtan akşama kadar güneşin altında çalışıp evimize ekmek götürme gayreti içerisindeyiz. Günümüz koşullarına göre az da olsa talep ettiğimiz yevmiye bizlere bir nefes aldıracaktır. Meslektaşlarımıza insanca yaşamak için bu zaruriyet kaçınılmazdır. Talep ettiğimiz ücreti alana denk işleri durdurma kararını hep birlikte vermeliyiz." dedi.

'Yevmiye usulü çalışıyoruz, sigortamız bile yok'

Basın açıklamasında hayat pahalılığı ve çekilen sıkıntıları bir nebze de olsa dile getirebilmek için bir araya geldiklerini ifade eden Kartal, "Alım gücü her geçen gün düşmekte ve günümüz şartlarında emekçi arkadaşlarımızın aldığı yevmiyeler artık geçindirmemektedir. Yoksulluk sınırının 20 bin TL'yi aştığı şu zamanda bırakın yoksulluk sınırını, şu an açlık sınırının altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Biz asgari ücretin altında çalışıyoruz. Bilindiği üzere yevmiye usulü olarak çalıştığımız için hiçbir sosyal hakkımız yok" dedi.