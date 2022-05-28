Teksas Polisi: Okul saldırısında yanlış karar verdik

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir ilkokula girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, Teksas polisi hatalı olduklarını ve olay anında yanlış karar verdiklerini kabul etti. Teksas Kamu Güvenliği Direktörü Steven McCraw, polisin okula ulaştıktan sonra içeri girmek için beklemesinin hatalı bir karar olduğunu açıkladı.

'Polis 75 dakika boyunca müdahale etmedi'

BBC'nin haberine göre, McCraw olay yerindeki polislerin, saldırganın içeride sadece barikat kurup saklandığını ve öğrencilere ateş açmadığı düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Öte yandan ortaya çıkan kayıtlarda, saldırganın bu süre zarfında çocukları katlettiği ortaya çıktı. Polis, saldırgan okula saldırı düzenledikten ancak 75 dakika sonra okula girdi.

Öğrenciler polisi aramış

New York Times'ın haberine göre, ilkokul dördüncü sınıfa giden bir kız öğrenci, olay sırasında gizlice polisi aradı. Arkadaşlarının cesetleri ve mermi kovanları arasında polise ulaşmaya çalışan öğrenci, yarım saattir saldırganın ateş ettiğini belirterek, polisten acil yardım istedi. Ancak polis halihazırda okulun dışında bekliyordu.

Teksas Eyaleti Polisi Müdürü Steven McCraw, çocukların yaptığı aramaların dökümlerini ve yaklaşık 90 dakikalık korku sırasında polisin eylemsizliğinin zaman çizelgesini okuduktan sonra, "Bu yanlış bir karardı, nokta" dedi. McCraw açıklamasında, bir polisin, saldırgan ateş etmeye devam ederken bile sınıfa girmemeye karar verdiği açıkladı. Bu açıklamanın ardından, McCraw ve polis teşkilatına tepki yükseldi.

Saldırganın üzerinden 60 şarjör çıktı

McCraw'ın açıklamalarına göre, saldırgan okula yerel saatle 11.33'te girmiş, polislerse yaklaşık 2 dakika sonra okula ulaşmışlardı. 12.03'te ise yaklaşık 19 polis okulun içerisindeydi ancak saldırganın kendisini öğrencilerle birlikte kilitlediği sınıfa 12.50'ye kadar kimse içeri girmedi. Saldırgan 12.51'de polisin sınıfa girmesiyle öldürüldü.

18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan vurulduktan sonra üzerinden, 1657 mermi ve 60 şarjör çıktığı açıklandı.