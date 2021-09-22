Tekne faciası davası ertelendi

Van Gölü'nde 27 Haziran 2020 tarihinde 2'si çocuk 61 mültecinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tekne faciasına ilişkin biri tutuklu 12 kişi hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması Van 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, "nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan tutuklu Medeni Akbaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada yaşamını yitiren mültecilerin avukatı Mahmut Kaçan da hazır bulundu.



Mahkemede savunma yapan tutuklu Medeni Akbaş, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası karar veren mahkeme, Medeni Akbaş’ın tutukluluğunun devamına, tutuksuz yargılanan ve ayda bir kez imza şartıyla serbest bırakılan sanıkların sadece yurt dışı yasağı uygulanmasına karar vererek, duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi.