Teklif AKP'nin oylarıyla reddedildi: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine yükselecekti

2022 asgari ücretinin net 4250 lira olarak açıklanmasının ardından, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in emekli maaşlarına ilişkin hazırladığı kanun teklifi, dün Meclis Genel Kurulu’nda oylandı.

Gürer’in en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması istemiyle hazırladığı kanun teklifi, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Oylamadan önce Genel Kurul’da konuşan Gürer bugün itibariyle emeklilerin büyük bölümünün 1500 lira civarında maaş aldığını, çok sayıda emeklinin yoksulluk sınırında olduğunu, açlık sınırı altında emekli maaşı alanların sayısı da her dönem arttığını belirtti.

'Emekli ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak durumda'

Ülkemizde sayıları 10 milyona yaklaşan emeklilerin en azından asgari ücret tutarında maaş alabilmelerine olanak sağlanması gerektiğini söyleyen Gürer, emeklilerin sorunlarının çözüm yerinin Meclis olduğunu bu nedenle hazırladığı Kanun teklifine tüm milletvekillerinin destek vermesi gerektiğini belirtti.

2006 yılında çıkarılan aylık bağlama oranı katsayı düzenlemesiyle, emekli maaşlarının daha önce yüzde 70 katsayıyla hesaplandığını anımsatan Gürer şunları söyledi:



"Emekli ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak duruma düştü. Bugün 5 kişilik bir aile üç öğün yarım simit tüketse, bir de çay içse yanında, ne yazık ki emeklinin maaşı buna yetmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç. Bunun kalıcı olabilmesi için de asgari ücretin net tutarında emekli maaşı sabitlenmeli, yani asgari ücret neyse en düşük emekli aylığı da o olmalı çünkü emekliler yaşamlarının önemli bölümünde çalışarak devlete primlerini ödemişler, emeklilikle ilgili kuralları yerine getirip yaşamlarının son bölümünde iyi yaşamayı hak ediyorlar; onların daha sağlıklı beslenebilmesi, torunlarıyla güzel bir yaşam geçirilebilmesi, kültürel etkinliklerde olabilmesi ve yaşamlarının kalan süresini daha mutlu yaşayabilmeleri için gelirlerinin de ona endeksli olması lazım"