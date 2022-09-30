Tekirdağ'da zincirleme kaza: 17 işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki işçi servisinin başka bir işçi servise arkadan çarpması sonucunda, servisler seyir halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada servis içerisinde bulunan toplamda 17 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar eşliğinde bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan incelemeye devam edildiği bildirildi.