Kahramanmaraş'ta iş cinayeti: İnşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan öğrenci yurdu inşaatında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki inşaat işçisi Osman Alkaya inşaatın 5. katındaki kalıpları söktüğü sırasında dengesini kaybederek zemine düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkaya, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulunurken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.