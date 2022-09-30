Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybettiği ileri sürülerek 25 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin’in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Bugün Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın 5'inci katından düşen işçi Seyho Beke yaşamını yitirmişti.