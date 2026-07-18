Tekirdağ'da tekel bayisi açılışında dua eden imama soruşturma

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni açılan bir tekel bayisinin açılışında cami imamının dua etmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Tekirdağ İl Müftülüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, imamın sendika görevinden istifa ettiği bildirildi.

'Tekel bayisi olduğunu tören sırasında öğrendim'

Edinilen bilgiye göre, Erkaynak Camii İmamı İ.İ., cemaatten bazı kişilerin daveti üzerine bir işyerinin açılış törenine katıldı.

BirGün'ün aktardığına göre açılışta dua eden imamın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, soruşturma kapsamında müftülüğe çağrılan İ.İ.'nin önümüzdeki günlerde savunmasının alınması bekleniyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İ.İ., davet edildiği işyerinin tekel bayisi olduğunu tören sırasında öğrendiğini belirtti. Durumu fark eder etmez alandan ayrıldığını kaydeden imam, yaşanan süreç nedeniyle işyeri sahiplerinin de kendisini şikayet ettiğini ifade etti.

Sendika yöneticiliğinden istifa etti

Gelişmelerin ardından idari süreci devam eden İ.İ.'nin, Diyanet-Sen Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği öğrenildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.