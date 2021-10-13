Tekirdağ'da kadın cinayeti!

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı katletti.

Katil Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu.

Öte yandan çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın işlemleri sürüyor. (İHA)