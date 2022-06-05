Tekirdağ'da göçmen sanılarak gözaltına alındı: Kayıp İngiltere vatandaşı çıktı

Düzensiz göçmen sanılarak Tekirdağ'da gözaltına alınan şahsın, yaklaşık 2,5 yıl önce İngiltere’de kaybolan bir İngiliz olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın yaklaşık 2,5 yıl önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua Toussaint isimli İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Brighton and Hove kentinde yaşayan ve 19 Aralık 2019 tarihinde doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Toussaint'ten bir daha haber alınamadı.

Kaybolmasıyla birlikte İngiltere'de haberlere konu olan Toussaint, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki güvenlik güçlerince bitkin halde bulundu. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi. (İHA)

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