Bangladeş'te depoda yangın çıktı: En az 49 ölü, 450'den fazla yaralı

Bangladeş'te Chittagong liman kentine 40 km uzaklıktaki Sitakunda'da konteyner deposunda çıkan yangın büyük bir patlamaya yol açtı. İlk patlamanın ardından bölgede çok sayıda patlama daha gerçekleşti. İtfaiye yetkilileri, kimyasalların patlamaya devam ettiğini açıkladı. Halen yangın söndürmeye çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Reuters'in haberine göre, yerel sakinler, patlamanın mahalleyi sarstığını ve yakındaki binaların camlarının kırıldığını söyledi.

Chittagong Hastanesi'nden cerrah Mohammed Elias Hossain, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini söyledi. Yaralılar arasında itfaiye ve polislerin de bulunduğu belirtildi.

NDTV'nin haberine göre, yangın ve patlamalar sonucunda en az 49 kişi yaşamını yitirdi, 450'den fazla kişiyse yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 5 itfaiyecinin öldüğü açıklandı.

Yangının başlama sebebinin belli olmadığı belirtildi. Yetkililer yangının, depolarda bulunan hidrojen peroksit kabından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü sene başında yaptığı açıklamada, Bangladeş'te endüstriyel güvenlik için altyapı ve kurumsal hazırlıkların gelişmediğini belirtmişti. 2020 yılında bir depodaki patlamada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2021'de bir fabrikada çıkan yangındaysa 54 kişi ölmüştü.