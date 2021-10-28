Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği'nin aldığı kararla 1,75 TL olan 210 gram ekmeğin gramı 200 grama düşürüldü, fiyatı ise 2 lira oldu.

ANKA'da yer alan habere göre, zam açıklamasını Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın yaptı.

Kayın, "Una gelen zamlar üzerine Tekirdağ'da ekmeğe zam yaptık. 1,75 TL olan 210 gram ekmeği 200 grama düşürerek 2 TL yaptık. Bir haftaya yürürlüğe girecek. Son zamanlarda un başta olmak üzere gelen zamlar fırıncılarımızı zam yapmaya zorladı. Biz de bu talebi değerlendirip zam yaptık" dedi.