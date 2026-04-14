Tekirdağ'da iş cinayeti: Devrilen makinanın altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan SANKO Holding'e bağlı Süper Film isimli ambalaj fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde iki işçi yaşamını yitirdi.

Muratlı Hizmet Gazetesi'nin haberine göre, olay dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İş makinasına sepet aparatı takılmadan, çatallarla personel yukarı kaldırıldı. Bu sırada çatalların kayması sonucu iş makinası devrildi ve çalışanlar T.K. ve V.Y. altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ağır yaralı olan işçiler ambulansla Lüleburgaz’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

soL'un edindiği bilgilere göre, işçiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üç ayda 432 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, yılın ilk üç ayında 432 iş cinayeti yaşandı.

En çok iş cinayeti inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada taşımacılık işkolu yer aldı.

Ölüm nedenleri incelendiğinde, trafik ve servis kazalarının ilk sırada yer aldığı saptandı.