Tekirdağ'da bulunan peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi. Bakterileri önlemek için sıkılan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen işçiler, hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan özel bir şirkete ait peynir fabrikasında sabah saatlerinde, bazı işçiler rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Zehirlenme belirtileri görülen 16 işçi, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin, peynir üretim bölümünde bulunan, bakterileri önlemek için kullanılan gazdan zehirlendikleri öne sürüldü. İşçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.