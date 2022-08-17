Tekirdağ'da belediye işçileri maaş zammı talebiyle eylem yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binasının önünde ikinci kez bir araya gelen belediyeye bağlı emekçiler, maaşlarına zam talebiyle eylem düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a yönelik 'Haklarımızı söke söke alırız' sloganları atan işçiler, maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

Belediye emekçilerinin eylemi, basın açıklamasının ardından son buldu.

Kılıçdaroğlu yapacağı açılışta eylem planı

İşçiler, maaşları yükseltilmezse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Ağustos’ta katılacağı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışında da eylem yapacaklarını bildirdi.

'Gerçekçi, samimi ve günün şartlarına uygun zam'

Toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK Tekirdağ Şube Sekreteri Burak Ersin, şunları söyledi:

“Ne zaman ki sendikamız ile birlikte ses yükseltmeye başladık, bürokratlarınız aracılığı ile günlük ücrete yüzde 10 zam önerdiniz. Yani 500 TL zam öyle mi? Bize reva gördüğünüz iyileştirme bu mudur? Daha çok kısa bir süre öncesinde partinizin grup başkan vekili 7 bin TL'nin altında bir asgari ücret işçiye zulümdür, emek hırsızlığıdır diyordu.

Söyleyin bize sayın başkan siz bizim emeğimizin hakkını verecek misiniz? Bizlere bütçem yok mazeretleri ile sakın gelmeyin. Pek çok yatırımda bulunduğunuz parayı, diğer grup çalışanlarınıza ödediğiniz maaşı pekala bizlere de verebilirsiniz. Eğer ki bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünden yükselttiğimiz sesimizi duymaz iseniz şunu iyi bilin ki işçi açken siz huzurla uyuyamayacaksınız.

Buradan Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a bir kez daha sesleniyoruz. Bizlere gerçekçi, samimi ve günün şartlarına uygun bir ek zam teklifinizi derhal yapınız. Aksi halde bizlerin sesini duymaz, haklı feryadımıza kulaklarınızı tıkamaya devam ederseniz bu eylemlerimiz artarak devam edecektir.

Önümüzde ki süreçte üyelerimiz ile birlikte alacağımız kararları siz kamuoyu ile paylaşacağız. Sizleri önce vicdanlı olmaya sonra da sosyal demokrat bir partiye mensup yöneticiler gibi alın terine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Çekim yapan drone'a tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki eylem sırasında, belediye binasının çatısından gizlice gönderilen bir drone cihazıyla işçiler görüntülenmeye çalışıldı.

Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken drone'a tepki gösterdi

İşçiler eylem yaptığı sırada bölgede güvenlik bulunan polis ekipleri, izinsiz şekilde emekçileri görüntüleyen drone aracını bulmak için çalışma başlattı.

Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, drone cihazını geri çekmeye çalıştı. Şahıs, çatıda saklanmaya çalıştı.

İşçiler, kendilerini çeken şahsa tepki gösterdi. (İHA)