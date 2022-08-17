Koç Holding'in kârına ilişkin TKP'den açıklama: 'Bu kârlar, milyonlarca emekçinin yoksullaşmasıdır'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, Koç Holding’in net kârıyla ilgili yaptığı açıklamada “Hızlıca yoksullaştığımız günlerde patronlar sürekli kâr etmeye devam ediyor, onlar kâr ettikçe biz yoksullaşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Koç Holding’in yılın ilk 6 ayı için 22 milyar lira net kâr açıkladığına dikkat çeken Kural, "Bankacılıktan, sanayiye, petrokimyadan, enerjiye bütün sektörlerde kâr gelirlerini arttırdığını övünerek anlattılar. Kârlarını katlayanlar sadece onlar değil. Bütün patronlar sırayla ne kadar zenginleştiklerini gösteriyorlar. Bir yandan kriz var, belirsizlikler arttı dediler, diğer yandan katladıkları kârlarını gözümüze soktular” ifadelerini kullandı.

Ülkenin önemli işletmelerine özelleştirmeler aracılığı ile el koyulduğu, emekçilerin sömürüldüğü, yer altı ve yer üstü bütün zenginliklerin büyük sermaye gruplarının çıkarları için kullanıldığını söyleyen Kural, “tüm bunlar nasıl zenginleştiklerini ortaya koyuyor” dedi.

Zenginliklerin eşit bir şekilde bölüşüldüğü, ferah bir ülke için mücadeleye çağrı yapan Kural şunları söyledi:

"Koçların, Sabancıların ve diğer bütün patronların kârlarının artması artan hayat pahalılığının nedenidir. Bu kârlar, milyonlarca emekçinin yoksullaşmasıdır.

Bu kârlar korunsun hatta daha da artsın diye, temel ihtiyaçlarımız olan elektrik, doğalgaz, gıda, kira ve diğer tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarına çok büyük zamlar yapıldı. Açıkça kriz fırsatçılığı yaptılar.

Patronların zenginleşmesi bizim daha da fakirleşmemiz anlamına gelmektedir. Yoksulluğun, sömürünün ortadan kalktığı, zenginliklerin eşit bir şekilde bölüşüldüğü bir ülke için mücadele edeceğiz."