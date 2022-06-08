Türkiye Komünist Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Semt Evi açıldı. Semt evi açılışına TKP üye ve dostları, mahalleli ile dost emek örgütlerinden Birleşik Metal-İş, Eğitim Sen ve EMEP de katıldı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına açılış konuşmasını yapan ilaç emekçisi Yeliz Karbuz, "Tekirdağ Süleymanpaşa’da artık bir semt evimiz var. Semt evinde çocuklara, işçilere, gençlere ve kadınlara yönelik eğitici, öğretici atölyeler, dayanışma komiteleri, işçi okulları açacağız. Film günleri, kitap okuma grupları, müzik dinletileri olacak. Burası tüm emekçilerin evi, mahallenin can damarlarından biri olacak. Bu sebeple mahallemizde kentimizde emekten yana olan herkesi dayanışmayı büyütmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz" dedi.

TKP Merkez Komitesi adına konuşan Savaş Sarı ise olası erken seçim durumunu değerlendirdi. Sarı, "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adayı olduğu, seçimi kazandığı taktirde de ana kabinesini Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ekonomiden sorumlu bakan Babacan, İçişleri Bakanı ya da Başbakan Meral Akşener olarak ilan ettiği bir şeyi mi seçeceğiz? Neyi seçeceğiz?" dedi. Savaş Sarı şöyle konuştu:

"Halk neyi çözmüş olacak o sandıkta? AKP gidecek revizyon bilmem kaç AKP mi gelecek? Yani ne değişecek bu memlekette? Hiçbir şey değişmeyecek, ne değişsin? Eğer sermayedarlar bir senede yüzde yüz bilmem kaç kâr açıklıyorsa, zenginliğine zenginlik katıyorsa bu düzen niye değişsin? Ya da bu seçim neyi değiştirsin? Türkiye Komünist Partisi ne yapmak istiyor? Türkiye Komünist Partisi bu oyunu bozmak istiyor. Türkiye Komünist Partisi halkın örgütlenmesini ve mücadele etmesini sağlamak için elinden ne geliyorsa onu yapmak istiyor. Türkiye Komünist Partisi biliyor ki, çünkü sizler de biliyorsunuz ki, bu memlekette mücadele etmezsen hiçbir şey kazanamazsın. Mücadele etmezsen daha beteriyle karşı karşıya kalırsın."

Açılış Ersim Tunce’nin müzik dinletisiyle sona erdi.