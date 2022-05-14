Ayvalık Semt Evi açıldı: 'Örgütlü mücadele tek çare!'

Dayanışma ve mücadelenin adreslerine bir yenisi eklendi. Ayvalık Semt Evi, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, gazeteci Barış Terkoğlu ve Yapıcılar müzik grubunun katılımı ve Ayvalık halkının yoğun ilgisiyle açıldı.

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı konuşmasında, "halk olmanın hak aramak demek olduğunu" anlattı. Örgütlü mücadelenin bunun tek çaresi olduğunu belirten Sarı, "İnsana inanıyoruz yani umuda inanıyoruz. Karanlıktan çıkmayı AKP'den kurtulmayı da insana olan güvenle aşacağız" diye konuştu.

Savaş Sarı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yoksulluğun nedeni 5'li çeteye sıkıştıralamaz. Bunun temelinde eşitsizlik var, sömürü var yani sermaye ile emek arasında uzlaşmaz çelişki var. Bu çözülmeden tüm çözümler geçicidir. Emekçiler bu düzene el koymadığı sürecek köklü değişim beklemek yalandır. Bize düzen görev emekçileri bir araya getirmektir. Görevimiz budur. Hepinize çağrımız buna ortak olmaktır."

'Bir olmalı, hesap sormalıyız'

Açılışa katılan gazeteci Barış Terkoğlu da, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına giriyor. Bütün Cumhuriyet devrimleri tanrıyı gök yüzünden yer yüzüne indirmiştir. Cumhuriyet devrim demektir. Yurttaş eşitlik demektir. 100 yıl sonra başka yerdeyiz. Artık hesaplaşma dönemindeyiz. Karşı devrim sarmış ülkemizi. Buna karşı daha ilerisini, emekçi cumhuriyetini kurmalıyız" dedi.

Terkoğlu şöyle konuştu:

"Zengin ile fakir arasında hukuk eşit değildir. Dinciler devlet önünde eşit değildir. Bugün Eskişehir'deki yasaklarla bunu görüyoruz. AKP'li olanlar imtiyazsız diyebilir miyiz? Bazı soyadlarını taşıyanlar hukuk karşısında eşit diyebilir miyiz? Şimdi 100. yılında Cumhuriyeti daha ileri taşıma zamanı. Ayağa kalkma zamanı. Değişim zamanı. Ayvalık Semtevi yoksulların, kadınların, işçiler örgütlenip çoğaldığı bir yer olacaktır. Umut buradadır. Bir olmalı hesap sormalıyız."

Açılışın sonunda Yapıcılar müzik grubu sahne aldı.