Tekel bayisinde genç kadını darp eden saldırgan: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

Sakarya'da yolda yürürken Talip A. tarafından sözlü tacize uğrayan 20 yaşındaki Ş.Ö. kaçmaya çalışırken tekel bayisinde aynı saldırgan tarafından öldüresiye darp edilmişti.

Otomobiline sığındığı kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö. kendisini taciz ve darp eden kişiden şikayetçi oldu.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre Talip A’nın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Saldırgan ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö’nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin "ne yaptığını bilmeden saldırdığını" söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Talip A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.