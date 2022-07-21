Taciz ettiği kadını sığındığı tekel bayisinde darp etti

İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Sakarya Karasu'ya tatile gitti. 18 Temmuz'da akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Tacizin devam etmesi üzerine Ş.Ö. cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti ve polise şikayet edeceğini söyledi. T.A. otomobiliyle genç kadını ezmeye çalıştı.

Tekel bayisinde darp etti

DHA'nın haberine göre, Ş.Ö. koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırdı ve darp etti. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kadının telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Saldırı anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda saldırgana kimse müdahale etmedi.

Bir kadının otomobiline sığındı

Ş.Ö. caddede bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, caddede bulunan herkesi tehdit etti.

Otomobiline sığındığı kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö. kendisini taciz eden ve darp eden kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.