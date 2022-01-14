Tekel bayilerinden yeni karar: Dondurma satmıyoruz

Yılbaşında gelen zamların ardından tekel bayilerinin elektrik harcamalarının en önemli kalemi olan ürün dolapları da tartışma konusu oldu. Yüksek elektrik faturalarını karşılayamamaktan endişe eden tekel bayilerinden yeni bir karar geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlar nedeniyle destek vermeyen firmaların dolaplarını kaldıracaklarını söyledi. Aybaş, "Ülke genelinde bakkallar ve bayiler olarak dondurma ürünleri satmama kararı aldık. Dolapları geri gönderiyoruz. Diğer pazarın lideri firmaları Efes, Tuborg, Cola, Pepsi'yle görüşmelerimiz olacak, destek veren firmaların dolapları kalacak" dedi.