Tekel bayilerinden boykot kararı

Manisa'da kurulan Tekel Bayiileri Platformu yaptıkları basın açıklaması ile sattıkları ürünlere gelen zamları eleştirdi. Bayiler adına konuşan esnaf Halil Özkan, "Birçok esnaf arkadaşımız borçlarını ödeyemez durumda. Geçen yıla oranla işlerimiz yarı yarıya düşmüş vaziyette. Bunların üstüne bir de zincir marketler, firmalar ile uğraşmaktayız. Artık esnafın dayanacak gücü de tahammüllüde kalmadı" dedi.

Tekel Bayileri Platformu, 2 saat süren toplantının ardından aldıkları ortak karar gereği zamlı alkollü içecek veren ürünlerle ilgili firmalara sipariş geçmeyeceklerini, firmaların bu tutumlarını sürdürmeleri halinde ilgili dolaplarını iş yerlerinin kapısının önüne koyacaklarını, ilgili firmaların tabelalarını indirecekleri yönünde kararlar aldıklarını ilan ettiler. (ANKA)