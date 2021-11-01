Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Alkole zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı.

Aybaş, bir diğer paylaşımında ise "Zam: Efes ithal ürünlerde zam geçişi, diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.