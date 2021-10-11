Tekel Bayileri Platformu Başkanı: AKP’li belediyeler içki satışına engel olmak için laikliği çiğniyorlar

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, AKP'li belediyelerin tekel bayilerine "mesafe uygunluk yazısı" vermeyi zorlaştırarak laiklik ilkesini çiğnediklerini söyledi. Aybaş "Bizim aç kalmamızı istiyorlar, insanların da içki içmesini engellemek istiyorlar" dedi.

AKP, 2013 yılında 4250 Sayılı ‘’İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda” bir değişiklik yapmıştı. Yapılan bu değişikliğe göre, alkollü mekanlar ile alkol satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması gerektiği karar altına alınmıştı.

Bu kanuna göre de tekel bayi açmak isteyenler, alkollü içki satmak isteyen zincir marketler ile alkollü içki satışı yapmak isteyen eğlence mekanları bulundukları ilçe belediyesinden “mesafe uygunluk yazısı” almak zorunda. İlçe belediyesi de alkol satışı yapılacak yerin eğitim kurumları ile ibadethanelere en az 100 metre mesafede olup olmadığını ölçüm yaparak tespit ediyor ve 100 metreden fazla uzaklıktaysa ücret karşılığında “mesafe uygunluk yazısı” hazırlıyor. Ardından da alkol satmak isteyen kişi, mekan sahibi veya market bu belgeyle ruhsat başvurusunda bulunuyor.

AKP’li belediyeler içki satışına engel olmak adına "mesafe uygunluk yazısı" ücretini fahiş fiyatlara çıkarmaya başlamıştı.

Son olarak AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçede alkol satışına engel olmak için tekel bayiler, içki satışı yapmak isteyen zincir marketler ve eğlence mekanları için 3 bin 500 TL’ye verdiği mesafe uygunluk yazısına 2022 yılında geçerli olmak üzere 11 ile 17 kat arasında zam yapma kararı almıştı.

‘Bu kararın temel gerekçesi ideolojik’

soL’a konuşan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yapılan zammın hukuksuz olduğunu, AKP’li belediyelerin içki satışını engellemek için laiklik ilkesini çiğnediğini söyledi. Aybaş "Bu kararın temel gerekçesi ideolojiktir. Tekel bayilerinin ruhsat almasını zorlaştıran belediyeler ideolojik tavır sergileyerek mevcut yasalara göre hareket etmiyorlar. Tür değişikliğinde ve devir işlemlerinde bile ruhsatı yenileyemiyoruz. Ruhsatı yenilenmeyince bizler mağdur oluyoruz" dedi.

‘İçki ve sigaralarımızı topluyorlar’

Aybaş şunları söyledi:

"Tekel bayimizi satmaya kalkıyoruz. Devir işlemlerinden sonra zabıtalar geliyor ürünlerimize el koyuyor. Dükkan devir alıyorsunuz ruhsat yenileme aşamasında dükkandaki tüm içki ve sigaraları topluyorlar.

Mamak ve Keçiören belediyelerinde de benzer uygulamalar mevcut

Bu durum sadece Sancaktepe Belediyesi ile sınırlı değil. Ankara’da birçok belediye 'mesafe uygunluk yazısı’ almamızı zorlaştırıyor. Özellikle Keçiören ve Mamak belediyeleri bu yazıyı almamızı zorlaştırıyor. Mesafe uygunluk yazısını cüzi bir miktar vererek halledebiliyorduk. Şimdi her yerde bu yazıyı almak için tekel bayi sahipleri fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyor."

Bazı tekel bayi sahiplerinin belediyeler ile "ahbap-çavuş ilişkisi" kurarak bu yazıyı alabildiklerini belirten Aybaş "Fakat herkes bunu yapamıyor. Netice olarak ahbap çavuş ilişkisi kuramıyor. Bizim aç kalmamızı istiyorlar, insanların da içki içmesini engellemek istiyorlar" dedi.

‘Laiklik ilkesi çiğneniyor’

Aybaş "Belediyeler aldıkları bu kararla laiklik ilkesi çiğniyorlar. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı değil mi? Belediyeye ait bir dükkanda tekel açmak için gidiliyor, belediye başkanı 'dinime aykırı, bunun vebalini taşıyamam' deyip kira kontratına 'alkol ve tütün satışı yasaktır' ibaresi koyduruyor" diye konuştu.

‘Zincir marketler için bu uygulama geçerli değil’

Aynı belediyelerin marketler için bu uygulamayı yapamadığını da dile getiren Aybaş "Büyük zincir marketler olan Migros, Carrefoursa gibi yerler ise alkol ruhsatını sorunsuz bir şekilde alıyor. Tekel bayisine yakın sonradan okul yapılsa mevcut faal olarak çalışan tekelin ruhsat iptali gerçekleşiyor. Sonuç olarak herkesin kendi ideolojilerine göre davranmalarını istiyorlar. Esnaf zaten zor süreçten geçiyor. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar" dedi.