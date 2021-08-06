Tek maaşa düşen Fatih Kılınç 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç, çifte maaş alırken istifa etti ama 26 gün sonra yine çifte maaş almaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç, bakanlıktan 12 bin 500, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 52 bin lira olmak üzere ayda 64 bin 500 TL ücret alıyordu. Kılınç, 4 Haziran günü TÜPRAŞ Yönetim Kurulu'ndan istifa ederek tek maaşa düştü. Ancak 26 gün sonra 30 Haziran'da bu kez PETKİM Yönetim Kurulu'na atandığı ortaya çıktı, yeniden çifte maaşa kavuştu. Kılınç halen bakanlıkta daire başkanı olarak aylık 13 bin 556 TL maaş alıyor. PETKİM Yönetim Kurulu'ndaki aylık ücreti ise 44 bin lira ve aylık ücreti çifte maaşla birlikte 57 bin 556 TL oldu. Aylığı 6 bin 944 lira düşse de, yeniden çifte maaşlı oldu.

'Çifte maaşa alışan vazgeçemiyor'

Sözcü gazetesinin haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Kılınç'ın çifte maaşlı olduğunu ortaya çıkarmamızdan sonra kendisi yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Biz de bu durumu etik bulmadığı için istifa ettiğini zannettik. Oysa şimdi görüyoruz ki istifadan 26 gün sonra yine ataması yapılmış ve çifte maaş almaya devam ediyor. Demek ki çifte maaşa alışan vazgeçemiyor" dedi.

Daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Yardımcısı Nureddin Nebati'nin aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve 27 bin 917 TL bakan yardımcısı maaşının yanı sıra, Türk Telekom'dan aylık 33 bin 849 TL aldığı ortaya çıkmıştı.

Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün de Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve üç yerden 81 bin 5 TL aldığı anlaşılmıştı.