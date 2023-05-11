Tek doz verilmesi gereken ilaç 10 doz verildi: Skandallarla dolu dava

Miray Türkan isimli bebek akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle 5 Kasım 2015 tarihinde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Miray bebek, iddiaya göre, 1 doz verilmesi gereken digoksin isimli ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Adli Tıp İhtisas Kurulu 24 Mart 2016 tarihli raporunda Miray bebeğin kanındaki digoksin miktarının ölüm meydana getirecek düzeyde olduğunu, ölümün zehirlenme sonucu gerçekleştiğine dair rapor düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iki doktor hakkında, “Taksirle ölüme sebep verme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘Ayağa kalk tartışması’ davaya damga vurdu

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava yıllarca ilerlemedi. Bu durumun nedeni ise duruşmalarda yaşanan ‘usul tartışması’ oldu. O dönemki mahkeme başkanı Ahmet Vedat Güneş, ayağa kalkmadan beyanda bulunan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar’ı duruşma salonundan attı.

İki doktora hapis cezası

Ayağa kalkma tartışması celseler boyu devam etti ve yargılama ilerlemedi. Miray bebeğin ölümünden 7 yıl sonra 27’inci celsenin görüldüğü 9 Haziran 2022’de karar çıktı. Sanık doktorlardan Arnavutluk asıllı Elvis Kraja ile Nurettin Onur Kutlu hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 3 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme iki doktorun gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle ise doktorluk görevlerini yapmalarının 5 yıl süreyle yasaklanmasına hükmetti.

5 ay geçti bakanlık yanıt vermedi

Sanık doktorlar karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi sanık doktorların yargılandıkları dönemde Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmadığını bu durumun ise usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek bozma kararı verdi. Bu karar üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gitti. Mahkeme yargılamayı durdurarak soruşturma izni için 28 Kasım 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir müzekkere yazdı. Ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine mahkeme ikinci müzekkere daha yazdı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, “Bahsi geçen dosyanın ön inceleme işlemleri devam etmektedir” şeklinde yanıt verdi.

‘Bir an evvel soruşturma izni verilsin’

7 yıl sonra karara çıkan Miray bebek dosyasında bu kez de Sağlık Bakanlığı’nın müzekkerelere yanıt vermemesi, yargılamanın durması çocuklarını kaybeden acılı ailenin tepkisine neden oldu. Ailenin avukatı Semih Gündoğdu şunları söyledi:

“Doktorlar hakkında soruşturma izni alınması için, 2022 yılı Kasım ayında Sağlık Bakanlığı'na müzekkere yazılmış olup, Bakanlık soruşturma izni konusundaki kararını 60 günlük yasal süresi içerisinde vermemiştir. Bunun üzerine geçtiğimiz Mart ayında mahkemeye dilekçe sunulmuş ve Sağlık Bakanlığı'na ikinci bir müzekkere yazılmıştır. Kanunun açık hükmü gereğince doktorlar hakkında 60 gün içerisinde soruşturma iznine ilişkin kararın verilmesi gerekli iken, burada 5 ay aydır herhangi bir karar verilmemiştir.”

İzin çıkmadı yargılama durdu

Avukat Gündoğdu yaptığı açıklamanın devamında “Soruşturma izni verilmemesi nedeniyle İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama durmuştur. 2015 yılında Miray Bebeğin ölümüne neden olan olayla ilgili yargılama 6 yıl sürmüştür. Bunun üzerine doktorlar hakkında soruşturma izni kararı verilmemesi hak ihlallerinin doğmasına neden olacaktır. Bu nedenlerle bir an evvel, doktorlar hakkında soruşturma izni verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.