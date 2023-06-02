Tehditler nedeniyle pikniklerini iptal eden LGBT'lerin basın açıklamasına polis müdahale etti

İzmir’de içlerinde LGBT bireylerin de bulunduğu bir grup üniversite öğrencisi, Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi bahçesinde bugün 2. Onur Pikniği etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Öğrenciler çeşitli gruplardan tehdit aldıkları ve can güvenliklerinin olmadığı gerekçesi ile etkinliği iptal etti. Etkinliğin iptalinin ardından İzmir Barosu önünde toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi ve uyarıların ardından da ardından müdahale etti.

İzmir Barosu avukatlarının emniyetle görüşmelerinin ardından grubun basın açıklaması yapmasına izin verildi. Polislerin, basın açıklaması sırasında kürsü ve basın mensupları arasına güvenlik şeridi oluşturması dikkati çekti.

Grup adına basın açıklamasını Zeynep Günhan şunları söyledi:

“Ege Üniversitesi öğrencisi LGBTİQ‘lar olarak 2. Ege Onur Pikniğimizi gerçekleştirmek istedik. Soframızı birbirimizle ve hocalarımızla paylaşmak, oyunlar oynamak, şarkılar söylemek istedik. Bir süredir olduğu gibi seçim sürecinde de iktidar neredeyse tüm politikasını LGBTİQ'ları düşmanlaştırmak üzerine kurmuştur. Secim sonuçları daha kesinleşmeden yapılan zafer konuşmasında ilk iş biz LGBTİQ‘ları hedef göstermeye daha da yüksek bir perdeden devam etmek olmuştur. Haziran ayıyla birlikte onur ayının başlaması sebebiyle, geçen sene de Ege Üniversitesi kampüsünde öğrenciler olarak yaptığımız onur pikniğinin aynısını bu sene de kampüsümüzde yapmak istedik. Vatan Partisi’nin gençlik yapılanması olan TGB, TÜGVA, Yeniden Refah Partisi, Büyük Aile Platformu, BİRKONFED Genel Başkanı ve cihatçı ve faşist çeteler tarafından sosyal medya üzerinden açık bir şekilde saldırıya uğrayacağımıza dair tehdit edildik. Bunun üzerine, bize ve pikniğimize gelebilecek herhangi bir zararı önlemeye yönelik tüm Ege Üniversitesi bileşenlerini sorumluluk almaya davet ettik. Bilimsel bir kurum olan ve Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi, hukuk dışı olan bu hedef göstermelerle ilgili tek bir açıklama dahi yapmadı ve bizim güvenliğimizi sağlamak için hiçbir önlem almadı. Ardından Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün pikniği yapmamıza izin vermeyeceğini öğrendik. Biz piknikten önce kampüse girmeye çalışırken arkadaşlarımızı durdurup “Nereye geldin?” diyen emniyet, cihatçı faşistleri bize saldırması için kampüs içine soktu. Can güvenliğimizden endişelendiğimiz için pikniğimizi erteleyip İzmir Barosu önünden özgür kürsüde yapmak istediğimiz açıklama da emniyet tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. İzmir emniyeti hala bizim özgürce toplanma hakkımızı ve basın açıklaması hakkımızı elimizden almakla bizi tehdit etmekte ve suç işlemektedir.”

'Meslektaşlarımız darp edildi'

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran ise müdahale sırasında avukatların da darp edildiğine dikkat çekerek “Hali hazırda uygulamada olan yürürlükte olan Anayasa’ya göre şiddet içermeyen her türlü düşüncenin özgürce ifade edileceği basın açıklamaları yasal iken bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından bu hak ihlal edilmiştir. Meslektaşlarımız darp edilmiştir. Bütün bunlara karşı biz ötekileştirilen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Biat etmeyeceğiz. Nefrete inat yaşasın hayat demeye de devam edeceğiz” diye konuştu. (ANKA)