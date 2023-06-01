Tehdit ve tacizleriyle bilinen polis Hanifi Zengin terfi ettirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 amir ve müdür, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

BirGün'de yer alan habere göre, bu isimler arasında adı taciz, darp ve tehditle anılan İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin de yer alıyor. Zengin, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Zengin, daha önce pek çok eylemde aktivistlere ve gazetecilere uyguladığı şiddetle biliniyor.

26 Haziran’da yapılan Onur Yürüyüşü sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldıran Zengin, görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için sağlık emekçilerinin 7 Temmuz'da yaptıkları eylemi takip eden gazetecileri tehdit etmişti.

Bunun üzerine Emniyet, Zengin hakkında tahkikat başlatmış ancak sonuç çıkmamıştı.

Hanifi Zengin'in, kadınların ve LGBTİ+'ların darp edildiği 26 Haziran'daki Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anların video kaydı da ortaya çıkmıştı. Hak örgütleri Zengin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Valiliği, 361 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili darp, işkence ve kötü muameleye dair izlerin 'sadece sözlü iddiadan' oluştuğu, bu bilgileri destekleyecek 'belge ve görüntü' olmadığı gerekçeleriyle soruşturma izni vermemişti.