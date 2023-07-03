'Tedbir alınmazsa Eğirdir Gölü yok olacak'

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'daki Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı.

Halıcı, araştırma önergesinde gölün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sit alanı olarak tescil edilmiş olduğunu belirterek, ''Verimli ve değerli havza; kontrolsüz ve bilinçsiz olarak tarım arazilerinde vahşi sulama yapılması, denetimsiz olarak açık kanallarla kilometrelerce uzaklığa su taşınması, havzayı besleyen akarsu, dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj ve HES yapılması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır” dedi.

Eğirdir Gölü ve havzasının yaşatılmasının 'siyaset üzeri bir konu' olduğunu söyleyen Halıcı, “İklim değişikliğiyle beraber hızlıca ve gözle görülür derecede değişen doğa şartları ile birlikte alınması gereken önlemler ve atılması gereken acil adımlar mutlaka tüm kamu yapılanmalarının ve siyaset kurumunun gündeminde yer almalıdır'' ifadelerini kullandı.

Daha önce CHP'li Mahir Polat da Eğridir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesini Meclis gündemine taşımış ve soru önergesi vermişti.