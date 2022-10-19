Tedavisi devam eden madencilere ilişkin açıklama: 'İkisinin durumu kritik'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan madencileri ziyaret etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan hastaların durumları hakkında bilgi alan Prof. Dr. Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Burada yaralılarımız var. Bütün ekip, bütün hastane, bütün ülke, devletimiz, hep beraber onların şifası için çaba gösteriyoruz" dedi.

Memişoğlu, şu anda 5 madencinin yoğun bakımda olduğunu, tüm ekibin hastaların hepsiyle bire bir ilgilendiğini belirtti.

'Bundan sonrası bir süreçtir'

Prof. Dr. Memişoğlu, maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye getirilen yaralıların durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Tabii ki geniş yanıklı hastalarda sadece yanıkla ilgili sorun değil, bir süre sonra bütün sistemle ilgili ihtiyaçları var. İlk müdahaleleri gerçekten çok iyi yapılıyor. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Tabii bu insanlar da merak ediyor ama özellikle 2 hastamızın durumları biraz kritik. İnşallah bunlar da toparlayacak. Diğer hastalarımıza da her türlü destek verilerek tedavileri yapılıyor.

Ben herkese, bütün topluma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler, sağlıkçılar her türlü donanıma ve bilgiye sahip olarak, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onları buradan taburcu ederiz. Tabii sağlık ve sağlık altyapısıyla elimizden geleni yapacağız. Sonuçta arkadaşlar, ekip olarak her şeyi yapıyorlar. Bundan sonrası bir süreçtir, hep beraber göreceğiz." (AA)