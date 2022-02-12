TEDAŞ önüne gidip televizyonu parçaladı: Allah belanızı versin, kullanmıyorum elektrik

Iğdır'da Demir Karakuş adlı yurttaş gelen yüksek elektrik faturaları sonrası TEDAŞ'ın önüne gidip televizyonunu parçaladı.

Karakuş, "Artık canımıza tak etti, Allah belanızı versin, kullanmıyorum artık elektrik" dedi.

Karakuş paylaşımında “Hep beraber bu TEDAŞ terörünü yeneceğiz. Tüm işletmelerin dahil ayda 10.000 lira elektrik parası ödüyorum. Bu kadar gelirim var mı benim yazık günahtır bu" ifadesini kullandı.