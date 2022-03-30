TEDA'nın çağrısıyla emekliler Balıkesir'de bir araya geldi

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'nın (TEDA) çağrısıyla 27 Mart Pazar günü emekliler Balıkesir'de bir araya geldi.

Balıkesir İl Meclisi toplantısına, Altıeylül, Altınoluk, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk, Karaağaç, Soğanbükü, temsilcileri katıldı. Temsilciler, emekli hareketinin güncel durumunu değerlendirdi.

Emekli örgütlenmesinin dernek, sendika ve platformlar şeklinde parçalı bir yapı arz etmesinin dezavantajının, bu yapılar arasında bir dayanışma ve işbirliği kurularak hafifletilebileceği vurgulandı. Mahalle meclislerinin kurulmasıyla, tüm emeklilerin gündelik mücadelede ortaklaşacağı bir zeminin oluşacağı bunun da giderek bir anlayış birliği yaratacağı belirtildi. Emeklilerin mücadele gündeminin başında, emekli aylıklarının günün koşullarına uydurulması talebinin geldiği ifade edildi.

Emeklilerin yaşadıkları sorunların ülkenin bütün emekçilerinin ortak bir sorunu olarak gören ve mücadeleci bir perspektif sunan bir emekli hareketi olarak TEDA'nın öneminin vurgulandığı toplantıya katılan temsilciler, mahalle meclislerinin işler hale gelmesi için kolları sıvadıklarını belirtti. Aralarında 6 kişilik İl Temsilcileri Kurulu oluşturan Meclis 2. toplantısının tarihini 15 Mayıs olarak belirledi.