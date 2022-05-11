Tecavüzden yargılanan uzman çavuşa beraat

Mardin’de 70’nci Mekanize Alay Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Ömer Ayas, 19 yaşındaki bir kadını 2018 Aralık ayından 2019 Haziran ayına kadar tehdit edip sistematik bir şekilde tecavüz ettiği için yargılanıyordu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, uzman çavuş Ömer Ayas hakkında, “tehdit, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ile “nitelikli cinsel istismar” suçundan açılan davada beraat kararı verildi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesini de açıkladı.

Mahkeme sanığa itibar etti, kadının sözlerini 'hayatın olağan akışına aykırı' buldu

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesinde "Sanığın katılan ile rızası dahilinde cinsel birliktelik yaşadıklarına ilişkin savunmalarının yargılamanın başından itibaren tutarlı olduğu, mahkememizce sanığın savunmalarına itibar edildiği" ifadelerine yer verdi.

Kadının yaptığı savunmayı "hayatın olağan akışına aykırı bulan" mahkeme, tanık olarak dinlenen Muhammet Toprak ismindeki şahsın da verdiği ifadeleri delil olarak gösterdi.