80 yaşındaki çift 'örgüte yardım' iddiasıyla tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Makbule ve Hadi Özer çifti 2018 yılında evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmışlardı. Özer çiftine bunun akabinde başlayan davalarında, “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla 1 yıl 13 gün hapis cezası verildi. Makbule Özer (80) ve eşi Hadi Özer’in Özer’in (79) cezaları Yargıtay tarafından onanınca da tutuklanıp ceza evine gönderildiler. Üstelik ailenin avukatının ifadesine göre, Makbule Özer’in yüzde 52 engeli mevcut.

Gündelik ihtiyaçlarını karşılayamayan Makbule Özer bakıma ve desteğe muhtaç. Aile avukatı Dilan Kunt Ayan konuyla alakalı itiraz dilekçesi sunsa da mahkeme heyeti dilekçeyi dikkate almayarak Özer çiftinin tutuklanması yönünde karar aldı.

Konu sosyal medyada tepki çekerken HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, mecliste yaptığı konuşmada "Utanın! 80 yaşındaki Makbule ve Hadi Özer’i tutuklayarak mı devleti ayakta tutacaksınız? Asıl yıkıcılığı siz yapıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.