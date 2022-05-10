Diyarbakır'daki 5 Haziran Mitingi saldırısında polislere beraat

5 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge dönük gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma ve akabinde açılan dava geçtiğimiz yıl sonuçlanmıştı. Karara göre yargılanan polislerden 10'u beraat ederken 4 polis için de "görevi ihmalden" 2 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve cezaları ertelenmişti.

Mahkemenin kararı yeniden ala aldığı ve yeniden yargılama süreci başlattığı dava sonucunda, "polislere suç yüklenemeyeceği’ gerekçesiyle beraat kararı verildi. Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya gazeteciler alınmazken, bombalı eylemde yaşamını kaybedenlerin avukatı karara itiraz etti.

Mahkeme heyetinin açıkladığı kararda, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin "belediyenin çöpleri toplamadığı için bombaların tespit edilemediği ve olayda sanık polislere suç yüklenemeyeceği" yönündeki sanık polislere verilen cezanın kaldırılması kararına uyarak, yargılanan 4 sanık polisin de beraatına karar verdi.