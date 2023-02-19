TEB çalışanlarını zorla deprem bölgesine çalışmaya gönderiyor

Deprem bölgesindeki insanlar enkaz altında can çekişir, açlık ve soğukla boğuşurken bankalar karlarını korumanın peşinde. Depremin ilk günlerinde başta Halkbank olmak üzere bir çok bankanın ilk olarak kredi verdikleri taşınmazlar için hasar tespit çalışması yürüttüğüne dair iddialar ortaya çıkmıştı. Yine geçtiğimiz hafta farklı bankalara ait olduğu iddia edilen kasaların, arama kurtarma çalışmaları bekletilerek çıkarıldığı görüntüler yayınlandı.

Bölgedeki insanlar yaşam mücadelesi verirken banka patronları da gününü gün ediyor. Akbank yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı'nın Miami'de arkadaşlarıyla paylaştığı parti fotoğrafları tepki yaratmıştı. Şimdi aynı banka patronlarının, çalışanlarına deprem bölgesinde iş başı baskısı gündemde.

'Banka hiçbir planlama yapmadan bize 'Pazartesi iş başı yapın' dedi'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'na gelen bir ihbara göre, deprem bölgesinde emekçilerin durumunu görmezden gelerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bankalardan biri de Türk Ekonomi Bankası. Gelen bilgiye göre TEB, Hatay'da bir konteyner şube açma çalışmalarına devam ediyor. Şubede çalışacak personellere pazartesi günü iş başı yapılacağına dair bilgilendirme yapan banka, çalışanlarına ya da ailelerine barınacak yer ya da temel gıda, kıyafet gibi ihtiyaç planlamalarını dahi henüz yapmamış durumda. Deprem bölgesine gitmek istemeyen emekçiler ise üstü kapalı tehdit ediliyor ve çeşitli şekillerde gitmeye zorlanıyor. Bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığını dile getiren banka emekçileri alınan karara tepki gösteriyor.

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı konuya dair aşağıdaki açıklama yaptı:

"Bölgedeki patronlara para akışı kesilmesin diye apar topar şube açmaya çalışıyorsunuz, bir de bu felaketi yaşamış emekçileri zorla bölgeye göndermeye çalışıyorsunuz. Üstelik doğru düzgün yaşam güvenliğini dahi sağlamıyorsunuz. İnsanların acılarına ufacık da olsa bir saygınız yok, biliyoruz. Ancak derhal bu saçmalığa son verilmesi gerekiyor. Emekçilerin yaşamı sizin sandığınız gibi değersiz değil.

Bu zorbalığın hesabını sorabilmek için banka emekçilerini bir araya gelmeye ve bu zor günlerde dayanışmayı örgütlülükle buluşturmaya çağırıyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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