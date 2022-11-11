TDP Mamak ilçe yönetimi istifa etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Mamak İlçe başkanlığı yönetimi toplu olarak istifa etti ve CHP’ye katıldı. CHP’ye yeni katılım için bugün Ankara’da, CHP Mamak İlçe Başkanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Veli Şahin, Atila Ilıman; CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Ünal ile CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ve il yönetimi katıldı.

Eski Türkiye Değişim Partisi Mamak İlçe Başkanı Ferhat Tunç’a rozetini CHP Ankara İl Başkanı Akıllı taktı.

Akıllı törende yaptığı konuşmada "Partimize hoş geldiniz, şimdi hep beraber bizim ülkemiz için yapacağımız en önemli şey birlik beraberlik içinde çalışmaktır" dedi. (ANKA)