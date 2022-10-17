TDP’den ayrılan 11 isim CHP’ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, il yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte partideki görevlerinden eylül ayı başında istifa ettiklerini açıkladı. TDP eski İl Başkanı Çağrı’nın da aralarında bulunduğu TDP İzmir eski yöneticisi 11 isim CHP saflarına katıldı.

‘Seçimler önemli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katılımıyla düzenlenen rozet takma töreninde Salıcı, “Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi değiştiren parti olacak. Şu anda içinde bulunduğu durum bizim umduğumuz bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçim önemli. Bu seçimde otoriter yönetimlerden yana olanlarla demokrasiden yana olanların bir mücadelesi olacak” dedi.