TDP, DSP'yle görüştü: 'Türkiye iki ittifaka mahkum değildir'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezinde Önder Aksakal’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Aksakal, Sarıgül’ün DSP’ye yabancı olmadığını, kendilerini ve heyetini partilerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aksakal, ziyarette iki parti arasında ilerleyen sürece ilişkin istişare ettiklerini de sözlerine ekledi.

'Türkiye iki ittifaka mahkum değildir'

Mustafa Sarıgül ise, DSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirtti. Bir gazetecinin iki parti arasında seçim ittifakı konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusuna Sarıgül, "Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Bu iş birliği ve güç birliği inşallah Türkiyemiz ile ilgili çok önemli kararlar alınmasında etkili olacaktır” dedi.