İYİP'li Bıyık'tan 'İmamoğlu' demedim açıklaması

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Şampiyonluk anıtının finansmanını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sağladığı" şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını açıkladı.

Mustafa Bıyık yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bir haber sitesinde, açtığımız parktaki şampiyonluk anıtının finansmanını "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağladı" dediğim iddia edilmiştir. Bu yalan haberin hangi amaçla atıldığını biliyor, ilçemizin her zaman yanında olan Sn İmamoğlu’nun bazı kesimlere hedef gösterilmesini kınıyorum” ifadelerini kullandı.