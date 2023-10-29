TDK cumhuriyetin kuruluşunu hedef aldı: Seçtiği örnek cümle dikkat çekti

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğündeki "müzakere" kelimesinin tanımında yer alan örnek cümle dikkat çekti.

Sözlükte, "müzakere" kelimesinin "Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma; oylaşma" anlamına, örnek cümle olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne yer verildi.

Sözlükte, Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan "Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim" ifadesi örnek olarak kullanıldı.

Cumhuriyuet ve cumhuriyet değerlerine saldırılar son sürat devam ederken, Cumhuriyetin 100. yılında, "müzakere" kelimesine örnek cümle olarak söz konusu ifadesinin seçilmiş olması ise dikkat çekti.