TCMB: Bedelsiz doğalgaz, enflasyondaki düşüşte belirgin etki oluşturdu

Merkez Bankası, Mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayında meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulmasının tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturduğuna değinerek, bu dönemde yıllık enflasyonun temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediğine işaret etti.

Raporda, mayıs ayında yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediği belirtildi. TCMB "Mayıs ayında, meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur" dedi.

Doğalgazın seçim öncesi ücretsiz sunulmasının enflasyon üzerinde "belirgin" bir etki yarattığını belirten TCMB, "Enerji fiyatları mayıs ayında yüzde 21,00 ile yüksek bir oranda gerilemiş, grup yıllık enflasyonu 28,16 puanlık düşüşle yüzde -6,97 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, konut abonelerine mayıs ayında bedelsiz olarak kullandırılan doğal gaz belirleyici olmuştur. Ek olarak, uluslararası petrol fiyatlarının son dönemdeki ılımlı seyri yurtiçi akaryakıt fiyatlarını (yüzde -6,22) olumlu etkileyerek aylık düşüşe katkı sağlamıştı" değerlendirmesini yaptı.