TCDD'nin tazminat açıklamasına tepki: 'Katiller hesap verene kadar davamızın peşindeyiz'

TCDD Genel Müdürlüğü 2018'de Çorlu'daki tren faciasında yaşamını yitiren 25 kişiden 14'ünün yakınları ve yaralanan yüzlerce kişiden 30'unun açtığı davanın tazminat ödemesiyle sonuçlandığını duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira ödeme yapılarak dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı" ileri sürülerek söz konusu ödemelerin "mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapıldığı" kaydedildi.

Faciada yitirdiği oğlu Arda Öz Sel ve diğerleri için adalet mücadelesini sürdüren Mısra Öz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla TCDD'nin açıklamasına tepki gösterdi.

Öz "TCDD gerekli yatırımları raylarına yapmış olsaydı bugün 25 kişi aramızda olacaktı. Mağdur bıraktıkları insanların 3 yıldır kapısını çalmayan kurum, kendi yarattığı ve çığ gibi büyüyen mağduriyetler için ödediği tazminatları bir lütufmuş gösteriyor" dedi.

Öz paylaşımında "Katiller hesap verene kadar davamızın peşindeyiz. Tazminat tarafında devam eden davalarımız olduğu gibi, Ceza tarafında da sonuçlanan bir davamız yoktur" diye belirtti.