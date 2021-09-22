Çorlu tren faciasında kurtulan 3 yolcu tazminat alıp davadan çekildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında dava açıldı.

Bilirkişi raporu ile TCDD kusurlu bulundu

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulundu.

3 yolcuya tazminat

DHA'nın haberine göre kazada yaralanan Zeynep Aydıncı'nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Sinem Topçu'nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açtığı maddi ve manevi tazminat davası sürerken, avukatlar Ferda Sevim ile Bilal Sayın, TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede kazada birimleri kusurlu bulunan TCDD ile uzlaşı kararı alındı. TCDD ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş ile de anlaşma sağladı.

Dava bitmeden yapılan uzlaşı sonucu TCDD, Sinep Topçu, Zeynep Aydıncı ve Yeliz Karakaş'a 1 milyon 471 bin TL tazminat ödemesi yaptı. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Zeynep Aydıncı ile Sinem Topçu davadan çekilirken, Yeliz Karakaş da davadan vazgeçti.