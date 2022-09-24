TCDD'nin borcu rekor kırdı: 5,3 milyar TL'ye ulaştı

Cumhuriyet’in en önemli kurumları arasında yer alan ve "holding modeliyle özelleştirilmesi" planlanan TCDD’nin borçları katlanarak arttı. Hazine’nin, “Borç ile özelleştirmenin yolları döşeniyor” iddiasını anımsatan verilerine göre, TCDD’nin 2,4 milyar TL’si vadesi geçen borçlardan oluşmak üzere Ağustos itibarıyla toplam borcu 5,3 milyar TL’ye ulaştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına yönelik Kamu Borç Yönetimi Raporu’nu yayımladı. Raporda, “Hazine Alacak Stoku” başlığı altında Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin toplam borçlarına yer verildi. TCDD, Hazine borçlusu beş KİT içinde en borçlu kuruluş olarak öne çıktı. KİT’lerin toplam 6 milyar 400 milyon TL’lik Hazine borcunun 5 milyar 299 TL’si TCDD’nin borçlarından oluştu. TCDD’nin Hazine borcunun KİT’lerin toplam Hazine borcuna oranı yüzde 82 oldu.

TCDD’nin toplam borcunun yüzde 46’sını, vadesi geçmiş borçlar oluşturdu. İdarenin vadesi geçmiş borçlarının toplam tutarının 2 milyar 455 milyon TL olduğu bildirildi. Toplam borcun 2 milyar 844 milyon TL’si ise “Vadesi Gelmemiş Alacak” kaleminde sınıflandırıldı.

İdarenin vadesi geçmiş borç stokunda yıllar itibarıyla yaşanan artış da yönetimde yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü gösterdi. Buna göre, 2013 yılında yalnızca 93 milyon TL vadesi geçmiş borcu bulunan idarenin borçları 2014 ve 2015 yıllarında ise sırasıyla 245 milyon TL ve 425 milyon TL’ye ulaştı.