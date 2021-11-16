TCDD'de Oktar yapılanması: Belgede o isim de yer alıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) bir skandal daha ortaya çıktı.

TCDD’nin başına Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik atanmış, Atik'in, Oktarcı olduğunun ortaya çıkması sonrası görevden alınmıştı.

TCDD konuşulmaya devam ederken, yıllardır TCDD bünyesinde görev alan Ömer Tangül isimli kişinin de Oktarcılarla bağlantısı çıktı.

'Dini konular' konuşuyorlardı

Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne dair iddianamede Ömer Tangül isminin de geçtiği görüldü. Oktar davasının müştekilerinden olan B.B., ifadesinde Ömer Tangül ismini veriyor.

B.B., ifadesinde, Ankara’da, Oktarcı birtakım isimleri sıralarken Ömer Tangül’ün de ismini açıklıyordu. B.B., Tangül’ün de ismini saydığı örgüt üyeleriyle “dini konular” konuştuklarını aktarıyor.

İşte B.B.’nin o ifadesi:

“Global Yayıncılıktan Sibel Sayın Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alacağım harçlığı ve KYK’da alacağım burs parasının yatacağı zaman yani her ayın 7 ve 8’i olarak hatırladığım zamanlarda telefonla arayarak alacağım paraları İNFAK etmemi yani Global Yayıncılık hesabına yatırmamı söylerdi. Bende Allah rızası için kendimden kısarak paraları buraya yatırırdım. Üniversitemi 2014 yılında Bingöl’de bitirdim ve 8 Haziran 2015’te Ankara ya atandım. Burada Kızılay’da Karagöz Pastanesinde Adnan Oktar grubunda olan şu anda isimlerini Ömer TANGÜL, Yusuf, Esma Hanım, Şevval, Yasin, Ömer, Hanife, Özlem (Soyadlarını hatırlamıyor) gibi şahıslar olmak üzere isimlerini hatırlayamadığım 20 kişi ile buluştuk, Burada herkes dini olarak değişik konular anlatıyordu, benim de bayağı ilgimi çekti, Sosyalleşmeye başladığımı düşündüm, Bu durum haftada 2 kez olmak üzere Çarşamba ve Pazar tekrarlanmaya başladı, Aradan 1 ay geçtikten sonra İstanbul Beykoz da iftar daveti düzenlediler, Bende Ankara’dan arkadaşlar ve ablam olmak üzere İstanbul Beykoz’daki davetin olduğu Mihrabat korusuna geldik, Adnan Oktar burada bize sadece 2 dakika görünüp yani masaları dolaşıp çekip gitti, Biz iftarı yaptıktan sonra tekrar Ankara’ya döndük.”

'Kardeşlerim' arasında çıktı

2018 yılında Oktar cemaatine yapılan operasyonda kritik belge ve materyaller ele geçirilmişti.

Polisin ele geçirdiği dijital materyaller içerisinde Ömer Tangül’le ilgili dikkat çeken bir belge de çıktı.

Ele geçirilen Oktarcı bir ismin hardiskinden alınan imaj raporları arasında, Excel tabloları içerisinde, soruşturmada isimleri geçen Oktarcı 146 farklı kişinin bölgesi, ismi ve Facebook hesabını gösteren bir liste tespit ediliyordu. Söz konusu liste, “kardeşlerim” ismini taşırken, bu liste içerisinde Ömer Tangül’ün de ismi yazılıyordu.

Tez yazdı

Öte yandan, Ömer Tangül’ün, sosyal medya profilinde de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda yaklaşık 11 yıldır görev aldığına dair bilgiler yer alıyor. Tangül, Mart 2011’de bakanlığa girdiğine dair bilgilere de profilinde yer veriyor. Geçmişte Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı olan Ömer Tangül, bugün söz konusu Bakanlığa bağlı olan TCDD'de görev alıyor.