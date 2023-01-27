TCDD Söğütlüçeşme'de AVM projesine ‘kamu yararına' dedi, yanıt geldi

İstanbul Kadıköy’de Söğütlüçeşme tren istasyonunda AKFEN’in ortağı Fıratcan İnşaat’ın yürüttüğü projeye karşı toplanan imzalar Aralık ayında TCDD’ye iletildi. TCDD toplanan imzalarla birlikte sunulan dilekçeye dün yanıt verdi.

Çok sayıda ağacın kesildiği, Söğütlüçeşme'yi açılacak 108 dükkanla birlikte bir ticaret alanına dönüştürecek proje için TCDD’nin yanıtında “mülkiyeti kurumumuza ait olan arazimizi daha efektif ve kamu yararı oluşturarak değerlendirilmesi amacıyla” ifadeleri yer aldı.

Projeye karşı başından itibaren uyarıda bulunan ve mücadele eden YTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Bayraktar TCDD’nin yanıtına tepki gösterdi. soL’a konuşan Bayraktar “Kamu yararı dediğiniz oraya 108 tane yeme içme mekanı yapmak mı? Kamu yararı dediğiniz şey hakikaten kamuya hizmettir” dedi.

Bayraktar sorularımızı yanıtladı.

Bu dilekçeyi neden vermiştiniz? TCDD’den gelen “kamu yararı” yanıtını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Söğütlüçeşme’ye yapılan projenin gereksiz olduğunu, oradaki karmaşanın çok küçük düzeltmelerle giderileceğini düşünüyorduk. “Söğütlüçeşme gardır" demeye kalktılar, sonra onu anlatınca o işten vazgeçtiler, “Hızlı tren için bir tane viyadüğe ihtiyacımız var” filan diyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Hatta iş başladığı zaman, yani oraya panelleri koyup alanı kapattıkları zaman ruhsatları bile yoktu. Daha sonra uyduruk bir ruhsat astılar. O ruhsat da ruhsat değil çünkü ne başlangıç tarihi belli ne ihale bedeli belli, hiçbir şey belli değil. Ve biz o tarihten itibaren bunun yapılmaması için orada sürekli imza topladık, insanlara bunun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Oradan geçen insanlar o panellerin ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Yani birçoğuna herhalde öğrettik onu. Sonra 29 Aralık’ta o imzaları, TCDD’ye bir dilekçeyle verdik. Bana dün geldi yanıtı. “Yüksek hızlı tren seferlerimizin duruş noktası olan Söğütlüçeşme’de YHT vizyonu doğrultusunda hizmet verilebilmek için, YHT standartlarını artırmak” için böyle bir şeyler yapıyoruz diyor…

“Hızlı tren setleri mevcutta hat olarak kullanılan demiryolu üzerine parklama yapıldığı, bu da demiryollarının kapasite kısıtlamasına neden olmaktadır” diyor. Hiç de neden olmuyor!

“Bu nedenle mevcut peronların ve yolların ihtiyacı karşılaması için yapıldığı, YHT hizmetinin verildiği mevcut peron standardının yeni viyadük üzerinde de sağlanarak hizmet verilmesi, mülkiyeti kurumumuza ait olan arazimizi daha efektif ve kamu yararı oluşturarak değerlendirilmesi, halihazırda sözkonusu alanın güvenli, erişilebilinir hale getirilmesi amacıyla” deniliyor.

‘Kamu yararı 108 adet yeme içme mekanı yapmak mı?’

Kamu yararı dediğiniz oraya 108 tane yeme içme mekanı yapmak mı? Kamu yararı dediğiniz şey hakikaten kamuya hizmettir. Kamuya hizmet nasıl olur? Oradaki yolcuların her türlü gereksinimini karşılarsın, oradaki o trafik keşmekeşini azaltırsın. Oraya 108 tane dükkan yaptığın zaman insanlar oraya nasıl geçecekler? Bir de oraya otopark yapıyorlar. Yani orası içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Kentin düzgün bir sosyal alanını yok ediyorsunuz. Orada yaptığınız şey ulaştırma ilkelerine tümüyle aykırı. Kentsel yapıyı, sosyal yaşamı, gürültü kirliliğiyle de çok olumsuz şekilde etkileyecek. Dava açanlardan biri de orada yaşayan bir şehir bölge planlamacısı hanım. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ile birlikte dava açtı. Dava sürüyor. Hâlâ bilirkişi bulamadılar. Ve inşaat o kadar hızlı devam ediyor ki, 24 saat çalışılıyor.

‘Hızlı tren hattı gar olarak işlev göremez, Haydarpaşa açılacak’

YHT trenlerinin parklaması Haydarpaşa’da neden yapılamıyor? Neden açılmıyor bu gar?

Haydarpaşa’da çalışanlardan duyduğumuza göre orada birtakım hazırlıklar yapılıyor. Çünkü Ayrılıkçeşme’ye gelmeden önce iki tane çelik köprü yapılmış, onların üzerine ray döşendiğinden ve arkeolojik çalışma alanının bir kısmının düzeltilerek oraya da peronların yapılacağından söz ediyorlar. Bize söyledikleri Nisan ayında Haydarpaşa'nın gar olarak açılacağı... Haydarpaşa’nın gar olmaktan çıkarılması mümkün değil. Kaç kere söz verdiler. Biliyorsunuz arkadaşlar her pazar günü gidiyorlar orada eylem yapıyorlar. Yani Haydarpaşa gar olacak, ona çare yok. Hızlı tren hattı bir viyadük üzerinde gar işlevi göremez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.

Anlaşılan Söğütlüçeşme'deki projenin asıl nedeni buraya AVM işlevi kazandırmak…

Tabii. Bakın Fıratcan İnşaat 2004’te kurulmuş bir inşaat şirketi. Ve adres neresi biliyor musunuz? Viyadük altı, No: 1. (Gülüyor). Yani bunlar iktidara gelir gelmez birileri de oraya gönderilmiş, gitmiş bir inşaat şirketi kurmuş, AKFEN ona ortak olmuş.

‘Ne İBB ne Kadıköy Belediyesi bu işe sahip çıkıyor’

Belediye başkanıyla (Kadıköy) da görüştük. Dedi ki "Ben karşı çıktım, önce iptal ettirdim proje yenileme yaparak tekrar projeyi hayata geçirdiler. Elimde bilgi yok ki mücadele edeyim" diyor. "Bana Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ihtar geldi, AKFEN’in hisseleri düşüyor siz buraya böyle karşı çıktığınız için, burası onlar için çok büyük bir yatırım alanı filan diye" diyor.

Ne büyükşehir belediyesi ne de Kadıköy Belediyesi maalesef bu işe sahip çıkmıyor. Kaç kere geldi İmamoğlu, ağzından bir kere Söğütlüçeşme lafı duymadık. Onun için işimiz zor.

Hiç olmazsa şu dükkanların çalışmasına müsaade etmeyelim diyoruz. Viyadük yapılıyor artık. Kaldırımı kapatıyorlar, orada yaya güvenliği sıfır ve hiçbir şey yapmıyor polis geliyor bize müdahale ediyor. Yahu sen kapatılanlara müdahale etsene! Orada viyadük yapılırken altından yayalar için güvenli bir şey yapılamaz mı? Pekala yapılır. Ama 5 kuruş ceplerinden çıkmasın, her şeyi onlar alsın istiyorlar.