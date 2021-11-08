TCDD şirketinden 9 ayda milyonlarca liralık zarar: İBB’den Bakanlığa geçmişti…

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Eskişehir’deki lokomotif fabrikası TÜLOMSAŞ, Sivas’taki yük vagonu fabrikası TÜDEMSAŞ ve Sakarya’daki yolcu vagonu fabrikası TÜVASAŞ geçtiğimiz yıl birleştirilmiş, yönetimi TÜRASAŞ’a devredilmişti.

3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan şirketin merkez teşkilatı Ankara’da oluşturulurken, Eskişehir, Sakarya ve Sivas kentlerinde de bölge müdürlükleri oluşturulmuştu.

Yönetimin tamamı İBB'den bakanlığa geçmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporu’na göre şirketin kurulduktan dokuz ay içerisinde 109 milyon TL’lik zarara imza attığı ortaya çıktı. Rapora göre şirket, 2020 yılında 33 adet lokomotif bakım, onarım ve revizyonu, 86 adet yük vagonu onarımı, 10 adet dizel motor onarımı, 48 adet cer motor imalatı ve 161 adet cer motoru onarımı yaptı.

Dokuz ay içerisinde 109 milyon TL’lik zarara imza atan şirketin yönetim kurulunda yer alan isimlerin tamamının bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev alması ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından TCDD’ye geçmiş olması dikkat çekti.

Başkan, Metro AŞ’de yöneticiydi

TÜRASAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar, 1996-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Metro İstanbul A.Ş.’de yöneticilik yapmıştı. Yazar, 31 Mart seçimlerinde İBB’nin AKP’den CHP’ye geçmesiyle Metro İstanbul’daki görevinden ayrılarak, TCDD’ye geçti. Yönetim Kurul’ndaki bir diğer isim İrfan İşpir de, Mustafa Metin Yazar gibi, Metro AŞ’de görev yapıyordu. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baştor da, 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde göreve başladı ve İBB’nin iştiraklerinde yöneticilik yaptı. Baştor, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

BTK başkanı da yönetimce

Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da bulunuyor. Karagözoğlu da diğer yöneticiler gibi bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev almıştı. 2002-2004 yılları arasında İSKİ’de yazılım mühendisliği yapan Karagözoğlu, 2016 yılında belediyeden ayrılarak BTK’ya danışman olarak geçmişti. AKP döneminde İSBAK ve Halk Ekmek’te yöneticilik yapan Aksoy da, 2015 yılında İstanbul Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nde araştırmacı görevinde bulundu. Diğer yönetim kurulu üyesi Enver Mamur da, İBB’ye 1994 yılında kontrol mühendisi olarak başladı. 2014 yılında İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürü olarak atanan Mamur, 2020 yılının başında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildi.