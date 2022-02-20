TCDD şantiyesinde göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda, TCDD şantiyesinde oluşan göçük nedeniyle işçi Mehmet Yılmaz yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, olay, öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi’ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi.

Şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz’ı bulunduğu yerden çıkardı. 38 yaşındaki Mehmet Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.